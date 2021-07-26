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الاتحاد العام التونسي للشغل يقرر عقد لقاء مع الرئيس قيس سعيد في وقت لاحق اليوم، في ضوء ما تشهده البلاد من تغيرات متسارعة

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

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