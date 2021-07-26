عائلة المعتقل حسن مشيمع تطالب السلطات البحرينية بإطلاق سراحه

العالم- البحرين

ويعاني الرمز المحكوم بالسجن المؤبد من مضاعفات ومصاعب طبية متعددة, عبرت العائلة عن قلقها على صحته نظرا لأنها لا تعرف من هو طبيبه كما لايمكنها الوصول إلى ملفه الطبي, وان كل ما تحصل عليه هي معلومات شفهية موجزة بحسب ما أفاده نجله الناشط على مشيمع في سلسلة تغريدات على تويتر.

وأضاف نجاه بأنه ”ينتظر فحوصات طبية مفصلة ، وتحاليلاً ، وعلاجاً طبياً ملائماً لهذه المشاكل وغيرها مثل: البروستاتا ، والسمع ، والحساسية ، وغيرها“.

وأوضح أن والده يعاني ألم حاد في ركبتيه يجبره على قضاء معظم يومه في الفراش, كما تم ابلاغه بأن كليته قد اصيبت ولكن لم يتم توضيح مدى المستوى.

وأشار مشيمع إلى أن بعض نتائج التحليلات التي أجريت للرمز مشيمع بعد اسبوع من دخوله إلى المستشفى كشفت عن ارتفاع نسبة السكر في الدم لتبلغ 23 ملي مول / لتر, وأما ضغط الدم فوصل إلى 180/70 فضيل عن بعض التأثيرات السلبية على عضلات قلبه.

يذكر ان السلطات الخليفية ترفض الإفراج عن الرمز مشيمع المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية قيادته لثورة 14 فبراير 2011 متجاهلة النداءات الدولية والمحلية الداعية لإطلاق سراحه باعتباره سجين رأي ومسن يعاني من متاعب صحية.