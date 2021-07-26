القبض على إرهابي مسؤول عن نصب أكثر من 50 عبوة في صلاح الدين

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وذكر بيان للخلية انه ، "في اطار تعقب وملاحقة العصابات الإرهابية، وبناء على المتابعة الميدانية والفنية ومقاطعة المعلومات، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، خلال عملياتها الاستباقية، من القاء القبض على إرهابي بارز من عصابات داعش الإرهابية عمل فيما يسمى ديوان الحسبة في صلاح الدين".

واضاف، انه "خلال التحقيق معه اعترف بالمشاركة في العديد من الهجمات ضد قواتنا الأمنية، كما قام ايضا بنصب وتفجير اكثر من 50 عبوة ناسفة على القوات الامنية ضمن قضاء بيجي"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة 4 ارهاب".