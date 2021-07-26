بالصور.. احباط محاولة تهريب قطع أثرية بريف درعا الى خارج سوريا 

العالم - سوريا

وأكد مدير الآثار بمحافظة درعا الدكتور محمدخير نصرالله لمراسلة العالم تسلّم مديرية الآثار هذه القطع الأثرية التي تم ضبطها من قبل الجهات المختصة العاملة في ريف درعا الشرقي أثناء محاولة تهريبها من قبل بعض تجار ومهربي الآثار وتم تنظيم الإجراءات اللازمة أصولاً داعياً المجتمع الاهلي للتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على الآثار ومنع تهريبها ، فيما تبذل الجهات المختصة في محافظة درعا جهود متواصلة لمكافحة جريمة الاتجار غير المشروع بالآثار وإحباط محاولة تهريبها.

ولفت مدير الآثار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المشاركين بجريمة الاتجار بالآثار والمطالبة بالضرر المادي والمعنوي واتخاذ العقوبات الأشد بحقهم.

وأكد مدير الآثار أن استلام القطع تم بموجب محضر أصولي من الدائرة وتم جرد القطع وتوثيق وتسجيل هذه القطع بشكل رسمي حيث بلغت القطع الأثرية التي تم أعادتها للمتحف منذ عام ٢٠١٨ مئات القطع المتنوعة بين برونزية َوذهبية وزجاجية وفخارية ونقود وكثير منها ذي قيمة أثرية وفنية كبيرة.

وأضاف مدير الآثار أنه من خلال التعاون مع المجتمع الأهلي خلال العامين الماضيين أُعيد لمتحف درعا الكثير من القطع واللقى الأثرية الهامة والمتنوعة والتي تعود لعصور مختلفة.

ويذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية قد تم إحباط العديد من محاولات تهريب القطع الأثرية الهامة في مختلف مناطق محافظة درعا ويشار إلى أن المجموعات الإرهابية في درعا عمدت خلال سنوات الحرب إلى تهريب آلاف القطع الأثرية والمنحوتات التي تعود أعمارها إلى آلاف السنين إلى خارج سوريا عبر الحدود الأردنية إضافة إلى قيامها بتدمير وتخريب العديد من اللقى والمنحوتات الأثرية والتنقيب غير الشرعي في المواقع الأثرية والتي هي جزء من الموروث الأثري الهام الذي تزخر به محافظة درعا على مختلف العصور التاريخية.