فلسطين.."مجلس الأوقاف" يحذر من مخطط تهويدي لمركز مدينة القدس

العالم-فلسطين



وبين المجلس أن المخطط تم إعداده من خلال ما يسمى باللجنة المركزية للتخطيط والبناء، في شهر تشرين الأول من العام 2020.



وأضاف: "سلطات الاحتلال وضعت نفسها اليوم في صراع مباشر مع التواجد المقدسي عبر أحد أخطر المخططات وأكثرها تدميراً واستهدافاً لأحد أهم المراكز الثقافية والحضارية والتجارية في المدينة المتمثل بشارع السلطان الناصر صلاح الدين وعموم المنطقة الشمالية المحيطة بالبلدة القديمة".



وأوضح المجلس في بيان له، أن حقيقة هذا المخطط "تهويدي مغلف ومنمق بحجج التطوير وإعادة التنظيم".



وبين أن جوهر هذا المخطط وأهدافه لا يمثل إلا مشروع تقييد آخر للبناء على ما مساحته 665 دونما تمتلك دائرة الأوقاف الإسلامية الكثير من العقارات داخل حدوده.



وأكد أن هذه المخططات وغيرها باطلة، وتتعارض مع كل المبادئ والقوانين والأعراف الدولية ويجب رفضها وعدم التعاطي معها والعمل لإلغائها ووقفها.



ودعا "مجلس الأوقاف" كافة أبناء مدينة القدس للالتفاف حول دائرتهم وأملاكهم ومقدساتهم؛ للتصدي لهذا المخطط وإبطاله وإلغائه بالطرق المشروعة.



وناشد "المجلس" في بيانه الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، بالتدخل المباشر لمنع ووقف ممارسات الاحتلال في أملاك الأوقاف الإسلامية والمسيحية وفي عموم المدينة المقدسة.