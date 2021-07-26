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سجل الحقوق المهدورة

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

النظام البحريني لا يعترف بمطالب الشعب ابداً، فهو لا يلتفت الى الحركة الشعبية المستمرة منذ اكثر من عقد من الزمن، وانما وصفها ويصفها بانها حركة شغب وغوغائية.

فعائلة آل خليفة تستمر في التحكم بالبلاد بمنطق الامر الواقع، لا بمنطق الشرعية في ادارة العمل السياسي، وتمارس سياسة استبدادية وجشعة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.

ولتصحيح هذا المسار لابد من سيادة سلطة الشعب عبر قانون انتخابات عادل متوافق عليه بين الحكم والمعارضة، فالحقوق الشعبية المهدورة كثيرة ولا شيء يقتضي عقلا ومصلحة تأجيل هذه الحقوق ومنها اطلاق السجناء السياسيين كما يقول آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم.

حول هذا الموضوع يستضيف برنامج "حديث البحرين":

من مدينة قم.. نائب امين عام جمعية العمل الاسلامي في البحرين فضيلة الشيخ عبدالله صالح
من لندن.. امين عام حركة احرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي

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