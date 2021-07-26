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الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية وتحديد مدة تطبيقها والإسراع بإنهائها حتى لا تتحول إلى إجراء دائم

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

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