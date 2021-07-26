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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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تونس.. الرئيس سعيّد يعفي رئيس الوزراء ويجمد عمل البرلمان ويرفع حصانة أعضائه
تونس... الرئيس قيس سعيّد يعفي رئيس الوزراء ويجمد عمل البرلمان ويرفع حصانة أعضائه
الرئيس اللبناني ميشال عون يكلف نجيب ميقاتي تأليف حكومة جديدة
وصول رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبداء للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون
المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في لبنان: نتيجة الاستشارات النيابية 72 صوتاً للرئيس نجيب ميقاتي و42 لا تسمية وصوت لنواف سلام وغياب 3 نواب
الرئيس اللبناني ميشال عون يعلن بعد قليل تسمية نجيب ميقاتي رسميا لتشكيل الحكومة الجديدة
المدير العام لرئاسة الجمهورية في لبنان أنطوان شقير: تكليف الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة بـ 72 صوتاً
لبنان.. جبران باسيل: نتمنى من الرئيس المكلف الاسراع في تشكيل الحكومة
لبنان.. كلمة رئيس كتلة لبنان القوي جبران باسيل بعد الاستشارات النيابية
لبنان.. فوز نجيب ميقاتي بأغلبية أصوات النواب اللازمة لتشكيل حكومة جديدة
رويترز: رجل الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي يفوز بأغلبية أصوات النواب اللازمة لتشكيل حكومة جديدة
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.