ارباك وتخبط شديد داخل كيان العدو الاسرائيلي.. والسبب ايران!

العالم- خاص بالعالم

وقال عليان في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": ان السجال الحاد الذي يدور اليوم بين خصمين عبر الاعلام داخل العدو الاسرائيلي بين رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت والسابق بنيامين نتنياهو الذي يتهم كل منهما الاخر بانه هو السبب في عدم تحقيق اي انجاز على صعيد الملف النووي الايراني.

واوضح عليان، ان "بينيت قال لنتنياهو انت لم تستطع ان تقنع الادارة الامريكية وان تجبرها على تغيير المسار في مسألة العودة الى الاتفاق النووي"، مشيراً الى انه كانت هناك توصية امريكية مباشرة من قبل وزير الخارجية بلينكن بانه لا يمكن السماح القيام بضربة عسكرية باتجاه ايران، بينما كان يطمح نتنياهو هذا الامر.

واضاف عليان، ان "بينيت قال لنتنياهو بفم ملآن انت خلال 12 عاماً ما الذي قدمته؟ كانت ايران تملك 30 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، واليوم تملك 3 اطنان"، ولفت الى ان نتنياهو بات يصف الجدار الحديدي لكيانه بانه اصبح الجدار المثقوب.

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https://www.alalam.ir/news/5718768