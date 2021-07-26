ميقاتي: أنا بحاجة ثقة الشعب اللبناني والمهمة صعبة

العالم-لبنان

وأعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة في لبنان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه “يريد ثقة الشعب فليس لدي عصا سحرية ولا يمكن أن أصنع العجائب، خصوصا وأن المهمة صعبة والنجاح يكون بالتعاون بلا مهاترات، ومن لديه أي حل فليتقدم به”.

وقال ميقاتي “نسعى لتأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية وأخذتُ على عاتقي ألا أتحدّث وخير الكلام ما دل”، وأضاف “إخماد الحريق لا يتم إلا بتعاون جميع اللبنانيين، وأنا مطمئن ولو لم تكن لدي الضمانات الخارجية ولو لم أكن على معرفة أن هناك من يريد إخماد النار ما كنت لأقدم على هذه الخطوة”.

وكان ميقاني قد حصل على أغلبية أصوات النواب خلال المشاورات البرلمانية اليوم الاثنين لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

وحصل ميقاتي على 73 صوتاً من أصل 118 نائباً في البرلمان مقابل 42 صوتًا لا تسمية، وصوتًا واحدًا للسفير اللبناني السابق نواف سلام.