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مفتي لبنان يبارك تسمية ميقاتي لتسهيل مهمته لتشكيل حكومة

مفتي لبنان يبارك تسمية ميقاتي لتسهيل مهمته لتشكيل حكومة
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

بارك مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.

العالم_لبنان

وأكد في بيان "إن دار الفتوى تدعم وتؤيد كل ما ينقذ لبنان من أزمته السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتنعكس إيجابا على مصالح وحاجات الناس اليومية وإيقاف عذاباتهم، والرئيس ميقاتي العضو الطبيعي في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو من الرجال الذين يؤمل منهم الكثير في وضع حد للانهيار الذي يعاني منه لبنان واللبنانيون وهو رجل دولة ومؤسسات بامتياز".

ودعا المفتي دريان القوى السياسية الى "التعاون مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ومساعدته وتسهيل مهمته لتشكيل حكومة تلتزم بوثيقة الوفاق الوطني التي أجمع عليها اللبنانيون وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها".

وتمنى مفتي الجمهورية للرئيس ميقاتي "التوفيق والنجاح في مهمته في هذه الظروف الصعبة على أن يتم تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن".

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