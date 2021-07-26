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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية واتفاق بايدن والكاظمي

تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية واتفاق بايدن والكاظمي
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. كلف الرئيسُ اللبناني ميشال عون رئيسَ الحكومةِ الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيلِ الحكومةِ الجديدة، وحصل ميقاتي على اثنين وسبعين صوتاً في البرلمانِ من اصلِ مائةٍ وثمانيةَ عشَر صوتاً إثرَ استشاراتٍ نيابيةٍ مُلزِمة أجراها الرئيسُ اللبناني. 

العالم- خاص بالعالم

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... استقبال الرئيسُ الأميركي جو بايدن، رئيسَ الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن. وتمحور اللقاءُ بشكلٍ أساسي حولَ وجودِ القواتِ الأميركية في العراق. وسيوقع بايدن والكاظمي اتفاقاً يُنهي رسميا المهامَ القتالية للقواتِ الاميركية في العراق في نهايةِ العامِ الجاري.

ومن جانبها اكدت حركةُ المقاومةِ الاسلامية العراقية النجباء اَنها سوف تستهدف قوات الاحتلال الاميركية في البلاد بكلِ عناوينِها ولا فرقَ بين مستشارٍ وجندي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية واتفاق بايدن والكاظمي