تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية واتفاق بايدن والكاظمي

العالم- خاص بالعالم

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول... استقبال الرئيسُ الأميركي جو بايدن، رئيسَ الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في واشنطن. وتمحور اللقاءُ بشكلٍ أساسي حولَ وجودِ القواتِ الأميركية في العراق. وسيوقع بايدن والكاظمي اتفاقاً يُنهي رسميا المهامَ القتالية للقواتِ الاميركية في العراق في نهايةِ العامِ الجاري.

ومن جانبها اكدت حركةُ المقاومةِ الاسلامية العراقية النجباء اَنها سوف تستهدف قوات الاحتلال الاميركية في البلاد بكلِ عناوينِها ولا فرقَ بين مستشارٍ وجندي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.