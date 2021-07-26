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نجيب ميقاتي أمام لبنان مبعثر... هل تنجح المهمة؟

نجيب ميقاتي أمام لبنان مبعثر... هل تنجح المهمة؟
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت الرئاسة اللبنانية تسمية رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة.

العالم – نبض السوشيال

الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وخلال لقائه الرئيس ميشال عون يؤكد ان مهمة تشكيل الحكومة اللبنانية صعبة والمهمة تنجح إذا تعاون الجميع وأكد انه سيقوم بتشكيل الحكومة وفق المبادرة الفرنسية لمصلحة لبنان واقتصاده.

الشعب اللبناني الذي يرى في كل شخصية جديدة بوادر انفراج لحل أزمته التي باتت مستعصية، يرى ايجابية الحراك السياسي الجديد الذي يتزعمه ميقاتي الذي قال انه لديه الضمانات الخارجية المطلوبة للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان.

المغردون اللبنانيون وفور تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة اطلقوا هاشتاغ #نجيب_ميقاتي معلقين على المستجد في لبنان الذي انهكته الخلافات بين قواه السياسية والصراعات الداخلية.

وكتب حساب باسم باسم أبو زيد تغريدة قال فيها: "إذا كان الرئيس #نجيب_ميقاتي قد قبل التكليف من دون ضمانة للتأليف سريعا لحكومة من دون أي أثر لقوى حكومات الوحدة الوطنية التخريبية،فهو يكون بذلك قد أضاع المزيد من الوقت وأعطى من هندسوا ويهندسون الانهيار الكامل فرصة لألتقاط الأنفاس والإطباق على ما تبقى من أنفاس وأرواح اللبنانيين."

وكتب حساب باسم ميشال تغريدة قال فيها: "صحيح بإني انتقدت ترشيح #نجيب_ميقاتي لعدة أسباب، بس اذا كان قادر يعالج الازمة الاقتصادية، اهلا وسهلا. على أمل ما يوقع البلد بأزمة جديدة ونصير ننتقل من ازمة لأزمة."

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