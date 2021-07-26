مسؤول قضائي: القبض على النواة الرئيسية لخلية ارهابية جنوبي البلاد

العالم - ايران

واوضح حجة الاسلام موسوي، في تصريح له اليوم الاثنين، ان عملية القبض على النواة المركزية لهذه الخلية الارهابية، انجزت بعد رصد تحركاتها في محافظة فارس (جنوب)؛ حيث تم القبض على 11 عنصرا هناك، و25 اخرين في 6 محافظات شرقية وغربية.

واضاف هذا المسؤول القضائي، ان هؤلاء الارهابيين عمدوا، من خلال مقاطع فيديو نشروها عبر الفضاء الافتراضي، الى اثارة الخوف والرعب داخل البلاد.

وتابع، ان هذه الخلية خططت ايضا بدعم استخباراتي ومالي لجهازين استخباريين في اوروبا والمنطقة، لتنفيذ عمليات ارهابية متزامنة في عدد من المحافظات، لكنها باءت بالفشل بفضل يقظة القوات الامنية والقضائية في محافظة فارس.