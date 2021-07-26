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فرقة الامام علي تعلن اعداد الإصابات باستهدف معسكر الديوك

فرقة الامام علي تعلن اعداد الإصابات باستهدف معسكر الديوك
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة فرقة الإمام علي، اليوم الاثنين، عن إصابة 3 من منتسبيها جراء التفجيرات التي استهدفت معسكر الديوك في محافظة النجف الاشرف بالعراق.

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان، إنه "على خلفية احتراق مخازن العتاد في احد معسكراتها بالنجف الاشرف تعلن قيادة فرقة الامام علي عليه السلام اللواء الثاني الحشد الشعبي عن تشكيل لجنة مختصة من قيادة عمليات الفرات الاوسط للوقوف على تداعيات التفجيرات التي استهدفت معسكر الديوك الذي يقع على بعد ٢٠ كم غرب المحافظة".

وأشارت إلى "وقوع 3 إصابات في صفوف منتسبيها نتيجة الاستهداف".

وكانت الفرقة، قد قالت في بيان سابق، أنه "قامت طائرة مسيرة بقصف احد مخازن العتاد في معسكر الديوك الساعة 3:30 م اليوم الاثنين قبل ان تعاود استهداف نفس المعسكر في تمام الساعة 5:30 م ،حيث كانت هناك عملية استطلاعية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم قبل استهداف المعسكر المذكور".

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