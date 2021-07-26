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ملك الأردن وولي عهده يزوران قيادة الجيش

ملك الأردن وولي عهده يزوران قيادة الجيش
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أجرى الملك الأردني، عبد الله الثاني، وولي عهده، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، زيارة إلى القيادة العامة للقوات الملسحة الأردنية.

العالم-الأردن

وأعرب ملك الأردن خلال الزيارة عن ارتياحه الكبير لمستوى جاهزية تشكيلات ووحدات الجيش الأردني، وأكد اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة، وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه، سواء من حيث الإعداد أو التدريب أو التسليح، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

كما اجتمع الملك الأردني في الزيارة بعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، واستمع إلى إيجاز عن الأهداف التي تسعى القيادة العامة لتحقيقها، انطلاقا من مواكبة الحداثة والتجديد على الصعيد العسكري، وكذلك سير تنفيذ الخطط والبرامج على كل المستويات.

​وكان ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني، عاد السبت، إلى بلاده بعد زيارة رسمية إلى امريكا، رافقته فيها الملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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