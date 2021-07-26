تعطل آلية للاحتلال خلال فعاليات الإرباك الليلي في الضفة

العالم-فلسطين

وأفاد شهود عيان، بأن الإلية تعطلت جراء وضع الشبان لقطع حديدية على الطريق ضمن فعاليات الإرباك قرب جبل صبيح.

وذكرت عيان، أن مواجهات اندلعت بين العشرات من الشبان وقوات الاحتلال التي قامت بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية صوب الشبان.

ويواصل الشبان وأهالي بلدة بيتا فعاليات الإرباك الليلي، للتصدي لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضي جبل صبيح وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على رأس الجبل.

ورصد تقرير دوري أعدته الدائرة الإعلامية لحركة "حماس" بالضفة، (748) عملًا مقاومًا متنوعًا ضد الاحتلال ومستوطنيه خلال حزيران الماضي، شهدت خلالها محافظة نابلس (26) عملية إرباك ليلي ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

ويشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الإرباك الليلي الذي ينفذه ثوار بلدة بيتا ويمتد حتى ساعات متأخرة من الليل.

ومنذ حوالي شهرين ونصف تشهد بيتا مواجهات يومية في منطقة جبل صبيح بين جنود الاحتلال وشبّان فلسطينيين، وتشتد في ساعات الليل في محاولة لطرد المستوطنين من المكان.

واستشهد خلال المواجهات 4 شبان وأصيب المئات بينهم العشرات بالرصاص الحي.