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غوتيريش: 811 مليون شخص واجهوا المجاعة عام 2020

غوتيريش: 811 مليون شخص واجهوا المجاعة عام 2020
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن جائحة فيروس كورونا زادت من خطر المجاعة في العالم حيث واجهها في العام الماضي 2020 أكثر من 800 مليون شخص.

العالم _ الأميرکيتان

وقال غوتيريش، في كلمة مصورة بثت خلال اجتماع حول إعداد قمة دولية بشأن الأنظمة الغذائية: "واجه 811 مليون شخص على الأقل عام 2020 المجاعة، وهذا العدد أكبر بـ161 مليونا من سابقه في 2019. وكان للانقطاعات في الإمداد الناجمة عن جائحة كوفيد-19 دور كبير في حدوث ذلك".

وأردف: "نتأخر بشكل ملموس في تنفيذ جدول أعمال تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. بسبب الفقر وعدم المساوة والأسعار المرتفعة، والأغذية السالمة غير متاحة لـ3 مليارات شخص".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "التغيرات في المناخ والنزاعات تمثل مصدرا ونتيجة لهذه المشكلة".

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