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لابيد يعرب عن قلق كيان الاحتلال من تصرفات تركية في قبرص

لابيد يعرب عن قلق كيان الاحتلال من تصرفات تركية في قبرص
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، خلال لقاء أجراه اليوم الاثنين مع نظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليديس، عن قلق كيان الاحتلال العميق من "التصرفات التركية الاستفزازية".

العالم-الاحتلال

وقال لابيد خلال اللقاء، حسبما نقلته وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان مقتضب: "أعربت عن قلق عميق من التصرفات الاستفزازية التي اتخذتها تركيا في قبرص".

وذكر لابيد أنه بحث مع خريستودوليديس "الخطوات الضرورية التي قد يتم اتخاذها في التعامل مع هذه القضية".

كما تطرقت المحادثات بين الوزيرين إلى التعاون الثنائي بين "إسرائيل" وقبرص في مجالات السياسة والتجارة والإمداد بالمياه والطاقة.

وأعلن زعيم القبارصة الأتراك، إرسين تتار، يوم 20 يوليو، أن قسما تبلغ مساحته 3.5 كيلومتر مربع من منطقة فاروشا السياحية، التي كانت مغلقة منذ 1974 وتعتبر أرضا حيادية، سيعود من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية، وذلك قبل عرض عسكري حضره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإحياء الذكرى الـ47 للغزو التركي عقب انقلاب كان يهدف إلى الاتحاد مع اليونان.

ويمثل فاروشا أحد رموز انقسام قبرص، وبعد عقود من الإهمال، أعيد في أوائل أكتوبر 2020 فتح شاطئ في المنتجع الساحلي القبرصي اليوناني الواقع على مشارف مدينة فاماغوستا، علما أنه كان قبل 46 عاما وجهة للسياح الذين كانوا يقصدونها للاستمتاع بمياهها الصافية وأمسياتها الصاخبة.

وأصبح كيان الاحتلال الاسرائيلي في السنوات الأخيرة حليفا لليونان وقبرص خاصة في ظل تعاون الدول الـ3 في قطاع الطاقة حيث يعمل على بناء خطة أنابيب الغاز الطبيعي "EastMed"، وذلك تزامنا مع تصاعد خلافاته مع تركيا.

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