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الدفاع الأفغانية: خسائر في صفوف "طالبان" جراء ضربات جوية

الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الاثنين أن 16 من مسلحي حركة "طالبان" قتلوا جراء غارات لسلاح الجو الوطني وعمليات برية للقوات الحكومية في ولايتي لوغار (شمال) وبلخ (شرق).

العالم _ أسيا و الباسفيك

وجاء في بيان نشرته الوزارة على حسابها في "تويتر" أن "16 من مسلحي حركة طالبان بمن فيهم قائدان لهم قتلوا وأصيب 12 آخرون بجروح جراء غارات نفذتها القوات الجوية الأفغانية في ضواحي مركز ولاية لوغار صباح اليوم".

وأضاف البيان أن الضربات أسفرت أيضا عن تدمير 9 دراجات نارية وموقع محصن وكمية من الأسلحة والمعدات التابعة للحركة.

وفي بيان منفصل، أعلنت الوزارة إن الجيش الحكومي المدعوم من قوات غير نظامية محلية، نجح اليوم الاثنين أيضا في تحرير مديرية كلدار بولاية بلخ شمالي أفغانستان من قبضة "طالبان"، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن مقتل حوالي 20 مسلحا وجرح أكثر من 10 آخرين وفرار عناصر الحركة من المنطقة.

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