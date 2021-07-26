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المقداد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الصين.. ماذا دار بينهما؟

المقداد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الصين.. ماذا دار بينهما؟
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

تلقى فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري رسالة من مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي وجه من خلالها التهاني الحارة والتمنيات الطيبة بمناسبة الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية الصين الشعبية.

العالم - سوريا

وأكد الوزير وانغ يي أن الصين وسوريا ترتبطان بصداقة تقليدية وتدعم كلاهما الدفاع عن القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية بما فيها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما أكد الوزير وانغ دعم بلاده الثابت للجهود السورية الرامية إلى صون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وأن الصين ستواصل تقديم ما في وسعها من المساعدات لسوريا لمكافحة جائحة كورونا وإعادة الإعمار.

وختم الوزير الصيني رسالته بالتعبير عن الاستعداد لبذل جهود مشتركة مع الجانب السوري لمواصلة توطيد الصداقة التقليدية بين البلدين وباتجاه التطوير المستمر للعلاقات الصينية السورية.

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