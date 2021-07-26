المقداد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الصين.. ماذا دار بينهما؟

العالم - سوريا

وأكد الوزير وانغ يي أن الصين وسوريا ترتبطان بصداقة تقليدية وتدعم كلاهما الدفاع عن القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية بما فيها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

كما أكد الوزير وانغ دعم بلاده الثابت للجهود السورية الرامية إلى صون سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها وأن الصين ستواصل تقديم ما في وسعها من المساعدات لسوريا لمكافحة جائحة كورونا وإعادة الإعمار.

وختم الوزير الصيني رسالته بالتعبير عن الاستعداد لبذل جهود مشتركة مع الجانب السوري لمواصلة توطيد الصداقة التقليدية بين البلدين وباتجاه التطوير المستمر للعلاقات الصينية السورية.