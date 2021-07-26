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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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بايدن: الدور الأمريكي في العراق سيكون مرتبطا بتوفير المساعدة في مجال التدريب والتصدي لتنظيم داعش
وصول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى البيت الابيض للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن
رويترز: الرئيس قيس سعيد يدعو التونسيين للالتزام بالهدوء وعدم الاستجابة لأي استفزازات
الرئيس التونسي يقدم في لقائه رؤساء المنظمات الوطنية رسائل طمأنة بعدم الانزلاق لمربع الديكتاتورية والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة خلال أيام
البيت الأبيض يقول إن المسؤولين يقومون باتصالات على أعلى المستويات مع الزعماء في تونس لمعرفة المزيد
أمر رئاسي تونسي بمنع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الطرق أو الميادين العامة
الرئيس التونسي يعطل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لمدة يومين
بيان للجامعة العربية: الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التونسي
الرئيس التونسي قيس سعيّد يقيل وزير الدفاع
تونس الغنوشي يدعو التونسيين إلى النزول للشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب
رويترز: الرئيس قيس سعيد يدعو التونسيين للالتزام بالهدوء وعدم الاستجابة لأي استفزازات
الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.