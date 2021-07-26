بايدن يعلن موعد انتهاء 'المهمة القتالية' للأمريكيين في العراق

العالم - العراق

وقال بايدن خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض: "لن نكون مع نهاية العام في مهمة قتالية في العراق، لكن تعاوننا ضد الإرهاب سيتواصل حتى في هذه المرحلة الجديدة التي نبحثها".

واوضح الرئيس الامريكي أن دور الولايات المتحدة في العراق سيتحول إلى تقديم المشورة وتدريب القوات العراقية.

وفي سياق متصل أعلن بايدن عن أن بلاده سترسل جرعات من لقاح فيروس كورونا إلى العراق قريبا.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد غرد عبر حسابه على تويتر قبل لقائه اليوم الاثنين مع رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، مبديا "تطلعه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أمريكا والعراق والعمل على دفع التعاون الثنائي قدما".

ووقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال القوات الأمريكية للبلاد.