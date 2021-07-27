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الرئيس العراقي: ‏نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي مهمة لتحقيق الاستقرار

الرئيس العراقي: ‏نتائج الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي مهمة لتحقيق الاستقرار
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح،، أن ‏نتائج الحوار الستراتيجيّ العراقي الأمريكي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة.

العالم - العراق

وقال صالح في تغريدة على "تويتر"، إن "نتائج الحوار الستراتيجيّ العراقي الأمريكي مهمة لتحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية، وتأتي ثمرة عمل حثيث من الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، وبدعم القوى الوطنية، وتستند الى مرجعية الدولة".

وأضاف أن "مصلحة العراق تستوجب تعزيز مؤسسات الدولة وحماية السيادة والقرار الوطني المستقل".

والتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الاثنين الرئيس الاميركي جو بايدن، وتم التباحث في عدة مجالات منها، التأكيد على عدم وجود قوات قتالية بحلول يوم 31 من كانون الأول 2021.

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