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الرئاسة الكورية الجنوبية: كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية أعادتا فتح الخط الساخن بينهما وإن زعيمي البلدين اتفقا علي بناء الثقة وتحسين العلاقات

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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