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الحلبوسي: العراق ينجح دبلوماسياً بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي مع اميركا

الحلبوسي: العراق ينجح دبلوماسياً بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي مع اميركا
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن العراق نجح دبلوماسياً وسياسياً بانجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي الاميركي.

العالم - العراق

وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر"، "العراق يخطو واثقاً نحو تحقيق كامل قدراته واليوم ينجح دبلوماسياً وسياسياً بإنجاز الاتفاق الاستراتيجي العراقي الاميركي ضمن متطلبات المرحلة الجديدة ومقتضيات المصلحة الوطنية وتحقيق السيادة الناجزة وبناء عراق مقتدر سيد".

وأضاف "نبارك انجاز رئيس مجلس الوزراء وفريقه المفاوض وكل الجهود التي بذلت لتحقيق هذا النجاح".

والتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين الرئيس الاميركي جو بايدن، وتم التباحث في عدة مجالات منها، التأكيد على عدم وجود قوات قتالية بحلول يوم 31 من كانون الأول 2021.

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