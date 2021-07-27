نص البيان الختامي المشترك لجولة الحوار العراقي الاميركي

العالم - العراق

وجدد الطرفان بحسب البيان "تأكيدهما على أهمية هذه المناقشات التي ركزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى".

والتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الاثنين، في واشنطن الرئيس الاميركي جو بادين.

وقال البيان أن “الجانبين عقدا جولة مباحثات في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، تناولت مختلف جوانب تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات الأمنية والإقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية”.

وشهد اللقاء بحسب البيان “التأكيد المتبادل على انتقال العلاقة الأمنية بين الطرفين الى مهام الإستشارة والتدريب ودعم بناء القدرات العسكرية العراقية، وتقديم الدعم الفني للقوات المسلحة العراقية، وعدم وجود القوات القتالية بحلول يوم 31 من كانون الأول للعام الجاري2021”.

وأشاد بايدن وفقاً للبيان بـ”دور الكاظمي والحكومة العراقية المتنامي في السير ب‍العراق نحو الاستقرار، ومساهمتها الفعالة في إرساء أسس السلام والتهدئة في منطقة الشرق الأوسط”.

كما شهد اللقاء “تأكيد دعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، على مسار إجراء الإنتخابات البرلمانية المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل”.

وأكد الكاظمي “تطلع العراق الى بناء علاقات وطيدة وشراكة راسخة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على أسس إحترام السيادة العراقية، وضمن إطار الإتفاقية الستراتيجية بين البلدين وحفظ مصالح العراق”.

كما عبّر عن “تقدير العراق للدعم الأمريكي في الجهود المبذولة لأجل إجراء الإنتخابات البرلمانية العراقية في موعدها المقرر”.

وتباحث الجانبان في “توسعة أفق الإستثمار أمام الشركات الأمريكية في العراق، والخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في توفير بيئة جاذبة للاستثمار بالفرص الواعدة في العراق، وبما يعزز الإستقرار الإقتصادي ويزيد من خلق فرص العمل”.

وبحسب البيان جرى خلال اللقاء ايضا “بحث الجهود الثنائية والتعاون المشترك في مجال مكافحة جائحة كورونا، واستعداد الولايات المتحدة توفير المزيد اللقاحات من أجل تعضيد جهود الحكومة العراقية في الوقاية وتوفير الحماية الصحية لأبناء شعبنا”.