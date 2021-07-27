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مسار التصعيد في تونس ومستقل الاوضاع

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

الاوضاع في تونس في مسار التصعيد والتعقيد بعد التطورات الدراماتيكية المتسارعة في الساعات الماضية وبينها قرارات الرئيس سعيد بتجميد عمل البرلمان واعفاء رئيس الحكومة والحكومة؛ وقد ووجهت برفض حركة النهضة التي لم تری لها سنداً لها في الدستور والقانون في ظل هذا الانقسام السياسي والشعبي والغليان في الشارع.

العالم - مع الحدث

فإلی أين تسير الاوضاع المتفاقمة في تونس في ظل الانقسامات الحادة؟ ما خلفيات قرارات الرئيس بتجميد البرلمان واعفاء الحكومة ورئيسها؟ كيف سترد النهضة التي وصفت القرارات بالخروج علی الدستور؟ وفي أي اتجاه ستتطور الامور وسط ضبابية المشهد والغليان الشعبي؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من د. سهام عزوز باحثة بالشؤون المغاربية، وعضو المجلس الوطني التونسي محمد شبشوب، والنائب عن حركة النهضة بلقاسم حسن.

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