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تعرف على أفضل المكملات الغذائية لزيادة التركيز والانتباه

تعرف على أفضل المكملات الغذائية لزيادة التركيز والانتباه
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

يشعر الكثير من الناس بفقدان التركيز والانتباه فى ظل زيادة وتيرة الحياة السريعة والمهام اليومية، ويمكن تحسين التركيز والانتباه بتناول عدد من المكملات الغذائية والفيتامينات، وفقاً لما نشره موقع "Eat this".

العالم - منوعات

أفضل المكملات الغذائية لزيادة التركيز والانتباه

1- فيتامين ب 12

يقول خبراء التغذية أن فيتامين B12 له أيضًا فوائد كبيرة عندما يتعلق الأمر بتركيزك، ووفقاً لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية: "قد تترافق تركيزات فيتامين B12 المنخفضة مع انخفاض الإدراك".

قد يكون نقص فيتامين ب 12 موجودًا بشكل خاص عند كبار السن، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

2- زيت السمك

يستخدم زيت السمك على نطاق واسع كمكمل لصحة القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن يساعد فى تحسين التركيز أيضًا.

تحتوي مكملات زيت السمك على مزيج من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تساعد على تعزيز صحة الدماغ وموجود في خلايا الدماغ ويلعب دورًا حيويًا في وظائف الدماغ بشكل عام.

3- مكمل البروبيوتيك

إذا كنت تبحث عن تحسين مزاجك وتركيزك معاً ، فإن إضافة بعض البروبيوتيك إلى روتينك المعتاد قد يكون أسهل طريقة للقيام بذلك.

إحدى الفوائد التي نادرًا ما يتم تسليط الضوء عليها هي الارتباط بين القناة الهضمية والدماغ والذي يتم تحسينه من خلال استخدام تناول مكملات البروبيوتيك.

وتحتوي القناة الهضمية على بكتيريا مفيدة تعرف باسم البروبيوتيك ، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الصحة في كل من الجسم والعقل وتشمل هذه الفوائد الصحية الصحة العقلية أيضًا

ووجد الباحثون أن هناك خط اتصال مباشر بين الدماغ وعقلك الجهاز العصبي المعوي: هذا ما يسمونه محور الأمعاء-الدماغ. يعمل خط الاتصال هذا في كلا الاتجاهين ، ويربط المراكز العاطفية والمعرفية للدماغ بوظيفة الأمعاء.

ووجدت دراسة أجريت عام 2021 نُشرت في مجلات علم الشيخوخة أنه من بين مجموعة من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر ، فإن أولئك الذين تلقوا مكملات بروبيوتيك لمدة 12 أسبوعًا زادوا من المرونة العقلية وقللوا من الإجهاد - وكلاهما يمكن أن يؤثر على التركيز.

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