في كارثة بيئية وإنسانية.. 'صافر' قنبلة موقوتة بعهدة أُممية

وسنركز في حلقة (نبض السوشيال) لهذا اليوم على الوسمين المذكورين لما لموضوع السفينة صافر من اهمية بيئية وانسانية تتحمل مسؤوليتها الامم المتحدة بل جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية والبيئية حول العالم.

فقد انتقدت اليمن تراجع الامم المتحدة عن تنفيذ الاتفاق المتعلق بسفينة صافر، كما جاء على لسان عضو الوفد الوطني المفاوض في اليمن "عبد الملك العجري"، الذي قال امس الاثنين أن الأمم المتحدة تراجعت عن الإطار العام الذي تم التوصل إليه للصيانة العاجلة والتقييم الشامل لسفينة صافر، مؤكدا أن تحالف العدوان يسعى لتعطيل سفينة صافر حتى لما بعد الحرب، مضيفا أن تحالف العدوان يحرص على الإبقاء على وضع سفينة صافر دون صيانة تنفيذا لسياسة الحصار.

العجري لفت ايضا إلى أن تحالف العدوان يستغل سياسيا ملف سفينة صافر مشيرا الى عدم وجود مبررات منطقية لعدم صيانتها، وأن الصمت الدولي تجاه التسرب النفطي قبالة عدن يعود لإاقتصاره على الإضرار بالمياه اليمنية وعدم امتداده إلى دول الجوار.

قبل ذلك بيوم واحد، عبّرت وزارة الخارجية اليمنية، عن قلقها إزاء خزان صافر وتأخر وصول الفريق الأممي للصيانة العاجلة والتقييم الشامل بموجب إطار العمل المتفق عليه، حيث قال نائب وزير الخارجية اليمني "حسين العزي" الأحد، ان ما "يزيد من قلقنا الإصرار منذ ٢٠١٦م على منع دخول المازوت الخاص بالخزان رغم مناشداتنا الدائمة والمستمرة"، وان "ما نشهده حاليا من اللامبالاة إزاء ما لحق بسواحل عدن من تلوث أمر مؤسف ونخشى من وجود توجه ممنهج للإضرار بمياهنا".

العزي اشار ايضا الى ان "العالم يدرك حجم القيود الكبيرة المفروضة على صنعاء والتي يمكنها من خلال خبرائها المحليين القيام بالصيانة دون الحاجة لأي جهة لولا منع دخول المازوت والمعدات اللازمة".

وفي شهر حزيران/يونيو الماضي علقت اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق صيانة خزان صافر في اليمن وكما جاء على لسان رئيسها إبراهيم السراجي على ما ورد على لسان متحدث الأمم المتحدة بخصوص تنفيذ اتفاق الصيانة، قائلا لقناة المسيرة اليمنية: لم نطلب مطلقا إجراء صيانة شاملة للخزان وما ورد على لسان متحدث الأمم المتحدة عار عن الصحة تماما..

واضاف: نحن طالبنا بالالتزام باتفاق الصيانة والتقييم دون زيادة أو نقصان والجانب الأممي قدم خطة مخالفة للاتفاق وألغى اعمال الصيانة الخفيفة للخزان، معبرا عن أمل اللجنة في تراجع الأمم المتحدة عن مواقفها والعودة للالتزام بالاتفاق لتجنيب بيئة البحر الأحمر أي كارثة محتملة.

نبدأ نبض السوشيال لهذا اليوم مع تغريدة لحساب (الواقع السعودي "الحساب البديل") الذي نشر قول عضو الوفد الوطني المفاوض في اليمن "عبد الملك العجري" حول تراجع الامم المتحدة عن تنفيذ الاتفاق المتعلق بسفينة صاف رقال فيه:

عبدالملك العجري: #الأمم_المتحدة تراجعت عن تنفيذ الاتفاق المتعلق بـ #سفينة_صافر. #اليمن #صافر_قنبله_ستفجرها_الامم

غرد حساب الناشط اليمني (انور البحيري) قائلا:

الى جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية والبيئية حول العالم. عجبت لكم ولنشاطكم.تهتمون بسواحل المعمورة وشواطئها وبحارها ومحيطاتها؛ وتلتهون عن البحر الأحمرفي بئته(سفينة النفط صافر-المتضرره) #تنتظركم_كارثة_بيئية_وانسانيه #صافر_قنبله_ستفجرها_الامم

نشر حساب المغردة اليمنية (فوزية عبد الوهاب الشهاري) لائحة عن البيان الصادر عن اللجنة الاشرافية لتنفيذ اتفاق صافر

#صافر_قنبله_ستفجرها_الامم

غرد حساب الناشط اليمني (ميكائيل اشرف) تغريدتين قال في اولاهما:

عدونا معروف وواضح وهو واحد الشيطان وحزبة وادواتة هم امريكا الشيطان الاكبر واليهود الصهاينة واحذيتهم في المنطقة المتمثلين بتحالف العدوان على اليمن #منع_الحج_خطه_امريكيه #صافر_قنبله_ستفجرها_الامم

وقال اشرف في تغريدته الثانية:

لم اجد ارخص واقذر واحقر واديث من مرتزقة اليمن بحثت عن كل ماقيل في الخونة والمرتزقةعبركل الازمنةلم اجدمثل هولاءباسم الدين وغيرة وعلى رأسهم حزب الاوساخ والعفافيش عفاش عميل اسرائيل فعل دروة بامتياز كما طلب منه وهؤلاء هم نتاج فترةحكمة #منع_الحج_خطه_امريكيه #صافر_قنبله_ستفجرها_الامم

ثلاث تغرديات متتالية لحساب الناشط اليمني (علي عباد) قال فيها:

** إذا أرادت البشريه المحافظة على السلم والأمن الدوليين على كل دول العالم سحب ثقتها و ممثليها و كذلك سحب اعترافها من منظمة الإجرام المسماة منظمة الأمم المتحدة. #صافر_قنبله_ستفجرها_الامم

** الأمم المتحدة منذ تم إنشاؤها لم تنصف مظلوما و لم تحاسب ظالما و لم تنقذ البشرية من الجرائم و الإنتهاكات التي تقوم بها دول الاستكبار العالمي #صافر_قنبله_ستفجرها_الامم

** بقاء منظمة الأمم المتحدة قد أصبح خطر على الأمن و السلم العالمي و خطر على الإنسان و الإنسانية و البشرية جمعاء. #صافر_قنبله_ستفجرها_الامم

غرد حساب (نهاية حصار اليمن - EndYemenSiege)

ناقلة عملاقة ترسو في عرض البحر الأحمر كقنبلة مؤقتة قد تنفجر في أي لحظة تتحمل مسؤوليتها الكاملة الأمم المتحدة وما سينجر عن ذلك من تخريب بيئة البحر الأحمر ، والأضرار الجسيمة التي ستنعكس تداعياتها على اليمن والدول المجاورة.

A coincidental tank stands in the Red Sea presentation as a timely bomb in any United Nations moment bearing full responsibility for the incidence of the Red Sea environment, and its significant damage to Yemen and neighboring countries #SaferUNBomb #صافر_قنبله_ستفجرها_الامم

غرد حساب الناشط اليمني (فهد البراق) قائلا:

المياه تغرق غرفة التحكم للسفينة صافر . نحمل الامم المتحدة كامل المسؤلية على الكارثة البيئة التي ستحدث في حال عدم إفراغ الحمولة. #صافر_قنبله_ستفجرها_الامم

ونختم نبض السوشيال لصباح هذا اليوم الثلاثء مع تغريدة لحساب "واضح وصريح) قال فيها صاحب الحساب:

لم تكتف امريكا واذنابها السعودية والامارات بقتل الشعب اليمني باسلحتهم،وجوعا بحصارهم،بل يسرقون ثروات اليمن نفط وغاز وعلى مستوى السمك والشعب المرجانة وشجره دم الاخوين بل يمنعون بتوأطؤ أممي من صيانةخزان صافر الممتلى بالنفط بالبحر وجعلوا #صافر_قنبله_ستفجرها_الامم #SaferUNBomb