الأردني صالح الشرباتي يحصد ثاني فضية عربية في أولمبياد طوكيو

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وفاز الشرباتي في الجولة الذهبية من نصف النهائي على الأوزبكي نيكيتا رافالوفيتش الاثنين، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة ماكسيم خرامتكوف لاعب اللجنة الأولمبية الروسية المصنف الأول والذي تغلب 13-1 على المصري سيف عيسى في الدور قبل النهائي.

وصمد الشرباتي في المباراة النهائية أمام خرامتكوف، لكن شراسة منافسه قادته للفوز 20-9، ليكتفي البطل الأردني بحصد الميداليةا لفضية التي تعد الثانية للعرب في أولمبياد طوكيو بعد فضية التونسي محمد خليل الجندوبي في منافسات وزن 59 كجم في اللعبة ذاتها.

وتعد تلك الميدالية هي الثانية للأردن في تاريخه الاولمبي بعد ميدالية مواطنه أحمد أبوغوش، الذي منح بلاده أول تتويج في تاريخها الأولمبي، بعدما أحرز ذهبية وزن 68 كيلوجراما في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

يذكر أن الشرباتي، المصنف السادس، انتصر على النرويجي ريتشارد أورديمان في دور الـ16، ثم المغربي أشرف محبوبي في دور الثمانية، قبل أن يصعد للنهائي على حساب الأوزبكي نيكيتا رافالوفيتش.

وفرض خرامتكوف ممثل اللجنة الأولمبية الروسية سيطرته على المباراة النهائية أمام الشرباتي منذ الجولة الأولى التي أنهاها لصالحه 5-صفر، قبل أن يحرز بطل الأردن نقطته الأولى في الجولة الثانية، لكن منافسه عزز تفوقه إلى 7-1.

وبدا أن الشرباتي في طريقه للعودة عندما قلص الفارق إلى 8-6، لكن خرامتكوف سرعان ما استعاد سيطرته على المباراة ليتوج بالذهبية.