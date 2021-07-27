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لبنان: مناطق جنوبية بأكملها بلا مياه منذ اسابيع

لبنان: مناطق جنوبية بأكملها بلا مياه منذ اسابيع
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أزمة جديدة تطرق باب جنوب لبنان و مناطق بأكملها بلا مياه منذ أسابيع.

العالم_لبنان

على قدرِ الطاقةِ المتوفرةِ تعملُ مضخاتُ المياهِ في منطقةِ الجنوب، والتي دخلت في غيبوبةٍ في العديدِ من المناطق الجنوبيةِ بسبب انقطاع المازوتِ والكهرباءِ وارتفاعِ أكلاف الصيانةِ للأعطال المستجدةِ على الشبكة، والمسعرةِ وفق الدولار الآخذِ في الإرتفاعِ مقابلَ فوترةِ مؤسسةِ مياه لبنان الجنوبي على أساسِ الليرةِ للمشتركين..

أزمةٌ تضافُ إلى ما سبقها من أزماتٍ تضغط ُعلى كاهلِ المواطنين، الذين باتوا أيضاً في هذه القضية أمامَ مشهدٍ جديدٍ من الطوابير.

وفي ظلِ الغيابِ الذي لم يعد يطاقُ من قبلِ الدولةِ وإداراتِها الرسمية، تجدُ البلدياتُ نفسها مضطرةً للحضورِ إلى جانبِ المواطنين.

وفي ظلِ الواقعِ المأزوم هذا والذي قد يصلُ إلى انقطاعٍ كاملٍ لمصادرٍ الطاقةٍ التقليدية، تعمل مؤسسةُ المياه منذ مدةً على إنشاءِ حقولِ الألواحِ الشمسيةِ في نقاطِ ضخِ المياه وتوزيعِها لضمانِ استمراريةِ وصولِها للمواطنين، ولكن المشروعَ هذا يحتاجُ لكثيرٍ من التمويلِ ومزيدٍ من الوقت.

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لبنان: مناطق جنوبية بأكملها بلا مياه منذ اسابيع