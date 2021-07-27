قاليباف يزور دمشق اليوم لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين

العالم - ايران

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن "رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يزور سوريا اليوم على رأس وفد برلماني، ويلتقى قاليباف كبار المسؤولين السوريين خلال زيارته إلى دمشق التي تستمر أربعة أيام".

وكانت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، قد نقلت قبل أيام، إشادة بلادها بالدعم الإيراني، سواء من القيادة أو الحكومة أو الشعب الإيراني نفسه، لسوريا حكومة وشعبا، خلال الظروف الصعبة التي اجتازتها سوريا.

وأكدت شعبان أن سوريا، حكومة وشعبا، توجه الشكر لإيران بشأن مساعدتها حيال مكافحة المجموعات الإرهابية، وبأن الشعب السوري لم ولن ينسى دعم الإيرانيين وتضحياتهم تجاه بلاده.

وجاءت تصريحات بثية شعبان، خلال لقائها عباس كلرو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية الإيرانية، والوفد البرلماني الإيراني المرافق له في دمشق، مشددة على أن أمن الشعب السوري، في المرحلة الراهنة، بات مرهونا ببطولات وتضحيات السوريين والإيرانيين، معا، الذين وقفوا معا في مواجهة تنظيم "داعش"، ومكافحة الإرهاب في سوريا.

وذكرت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، أن بلادها لم تنس تضحيات قائد قوة القدس الإيرانية السابق، الجنرال قاسم سليماني، مؤكدة أن سوريا تؤمن بأن تضحيات الإيرانيين في التغلب على الأزمة السورية لن تنسى، وسيحتفظ التاريخ في سجلاته بدعم الإيرانيين لأشقائهم السوريين.