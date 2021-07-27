مسؤول: الافراج عن غالبية معتقلي الاحداث الاخيرة في مدينة دشت آزادكان

العالم - ايران

وقال سيلاوي حاكم مدينة دشت آزادكان ورئيس مجلس توفير الامن فيها في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" مساء الاثنين: انه تم الافراج عن اكثر من 75 بالمائة من معتقلي الاحداث الاخيرة في المدينة.

واضاف: انه وفي مسار ارساء الاستقرار ونظرا للامر الصادر عن رئيس السلطة القضائية والمتابعات الحاصلة عن طريق اعضاء مجلس توفير الامن في المدينة ازاء ندم بعض الافراد وعدم مشاركة بعضهم في الحاق الخسائر الناجمة فقد تم بالتعاون والتنسيق من قبل النيابة في المدينة الافراج عن غالبية الذين اعتقلوا خلال تجمعات الايام الاخيرة.

وختم سيلاوي تصريحه بالقول: انه تم الافراج عن اكثر من 75 بالمائة من المعتقلين وسيتم السعي للافراج عن البقية يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع الجاري.