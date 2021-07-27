عملية النصر المبين اجهضت امال تحالف العدوان في اليمن

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وفي هذا السياق قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: "ان القوات المسلحة وبكل عزم واصرار ماضية باداء واجبها تجاه ابناء المحافظة لاحباط المخططات الهادفة الى اعادة تحرير البيضاء الى ان تكون وكراً للعصابات الاجرامية".

واحتل تحالف العدوان ومن معهم من جماعات ارهابية البيضاء وبعض المناطق والنقاط الاستراتيجية والاعلام الداعم للعدوان وتحالف العدوان هلل وزمر ومدح بالانتصارات المستمرة للعدوان وتوقعوا مع فرحة عيد الاضحى سوف يحتفلون بتحرير البيضاء حسب زعمهم بالكامل.

ولم تمضي ايام حتى اكتسحت عملية النصر المبين كل امال وتوقعات تحالف العدوان والمطبلين في اعلامهم واستعاد الجيش اليمني في عملية النصر المبين وحررت المواقع التي كانت وكرا للتحالف ووصل الجيش واللجان الشعبية الى منطقة الزاهر الاستراتيجية.

وفي هذا الشأن قال الكاتب السياسي احمد المؤيد: " النصر الذي تحقق نصر كبير على مستوى المساحة الجغرافية وعلى مستوى السلاح وعلى مستوى الاسرى وعلى مستوى الطرف الذي تم هزيمته".