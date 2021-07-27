أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021

ايران ...

- الرئيس روحاني يدعو بلدان الجوار الى رعاية العدالة في الاستفادة من مياه الانهر

ابتكار ..

- الرئيس التونسي قيس سعيد يقيل رئيس الوزراء ويجمد البرلمان ويلغي حصانة النواب

آرمان ملي...

- رئيس البرلمان التونسي يؤكد رفض حركة النهضة والشعب لما وصفه بالانقلاب على الثورة

اطلاعات...

- حركة النجباء .. سنستهدف اية قوات امريكية في الاراضي العراقية مهما تكن مهامها المعلنة

جوان...

- تكليف رئيس الوزراء الاسبق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بلبنان

جمهوري اسلامي ..

- الحكومة الافغانية تتحدث عن استعادة قواته لاكثر من ثلاثين بلدة من يد طالبان

خراسان ...

- القيادة العسكرية الامريكية الوسطى تهدد بشن غارات مكثفة على حركة طالبان لوقف تقدمها

حمايت..

- طائرات الكيان الصهيوني تشن غارات على العديد من مناطق في قطاع غزة

رسالت ..

- صدى اقدام انقلاب بتونس .. سيناريو غربي سعودي في شمال افريقيا

قدس..

- الخريف العربي بتونس ..قيس سعيد يحل الحكومة ويجمد البرلمان بدعم من الجيش

كيهان ..

- البالونات الفلسطينية تحول حياة المستوطنين الصهاينة الى جحيم

سياست روز..

- محافل نيابية .. امريكا تخطط لتوسيع استخدام الحظر كسلاح رغم ادعاءاتها باستتئناف مفاوضات فيينا

أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

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جوان..

صحيفة جوان كتبت عن المستجدات الساخنة المتسارعة في تونس في مقالها ( انقلاب اماراتي سعودي ضد الاخوان بتونس).. الساحة التونسية تغلي بالاحداث واجواء التصعيد منذ اسابيع باحتجاجات ومظاهرات ضد سوء الاوضاع المعيشية وسوء ادارة توزيع لقاحات كورونا , وبالامس دخلت الاوضاع بتونس لمرحلة خطيرة بقيام الرئيس التونسي قيس سعيد باقالة رئيس الوزراء وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه بعد تفاقم الخلافات السياسية، ( ان مايحدث بتونس يشبه انقلابا يقوده الرئيس التونسي بدعم من الجيش ضد الحكومة المدعومة من تيار الاخوان المسلمين) الامر الذي اثار تكهنات حول دور اماراتي سعودي لاسقاط حكومة الاخوان المتمثلة بحركة النهضة , حيث تحدثت مصادر معارضة سعودية عن دعم مالي اماراتي سعودي ضخم للرئيس التونسي/ مع ذلك لايمكن تجاهل واقع تاثير وجود تراكمات استياء عام بالداخل.

حمايت ..

صحيفة حمايت كتبت في تقريرها ( المقاومة العراقية ترفض اي وجود عسكري امريكي)... هذا ما اكدته محافل نيابية عراقية في معرض اشارتها لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لواشنطن, وفي هذا السياق .. (قال النائب مهدي تقي آمرلي عضو لجنة الامن والدفاع بالبرلمان العراقي , ان امريكا تماطل للبقاء عسكريا في العراق) مضيفا ان فصائل المقاومة لن تسمح ببقاء اي شكل من اشكال التواجد العسكري الامريكي , وستتصدى لوجود اية قوات امريكية بغض النظرعن يافطات مهامها المعلنة .

وحسب هذا النائب في لجنة الامن والدفاع بالبرلمان العراقي , المقاومة ستتعامل بحزم كامل في حالة عدم توصل مباحثات الكاظمي لاتفاق بشأن خروج القوات الامريكية بشكل كامل من العراق.

آفتاب يزد ..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في مقالها ( توقف تكتيكي للمباحثات بين تركيا ومصر) .. هناك من يصف توقف مباحثات تطبيع العلاقات بين القاهرة وانقرة بكونه توقفا تكتيكيا لاعادة تقييم الاجواء في ظل وجدى العديد من العقبات رغم رغبة الطرفن باعادة جسور العلاقات التي اهتزت بشدة بعزل محمد مرسي في مصر وابداء تركيا ردود فعل غاضبة، ( ان اصرار تركيا على مواصلة تدخلها العسكري في ليبيا رغم تحفظات وحساسيات مصر , عائق رئيسي بمسار التطبيع بينهما) , الى جانب ذلك هناك قضية الاخوان المسلمين المصريين اللاجئين في تركيا , فمصر اشترطت تحجيم نشاطاتهم ضدها لتطبيع العلاقا الثنائية, ويبدو انها لم تلمس الجديد المطلوبة من الجانب التركي رغم وعوده , وبالطبع مصر قلقة من استياء بلدان حليفة وصديقة لها كالامارات واليونان وفرنساوقبرص من مسار تقاربها مع تركيا .

خراسان ,..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( تونس والايام الصعبة ) .. ان ما يحدث في تونس هو اقرب لما يكون انقلابا بقيادة الرئيس التونسي قيس سعيد بعد اسابيع من الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية ضد حكومة المشيشي والحزب الحاكم اي حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي، ( ان الرئيس التونسي ترجم واقع خلافاته السياسية مع حركة النهضة عمليا اعتمادا على الجيش باقالة الحكومة وتجميد البرلمان) الامر الذي يجعل قراره بمثابة انقلاب كامل على النظام السياسي ومهما تكن مبرراته ودواعيه./ ومن الصعب التكهن فيما ستؤول اليه الامور في هذا البلد الذي شهد اندلاع الشرارة الاولى لما سمي عندها بالربيع العرابي عام 2011 , فالثورة التونسية دخلت بعدها لمسار صراعات سياسية باطار ديمقراطية مهزوزة وسط تفاقم الفقر وتبلور مخاوف من احتمال ولادة شبه ديكتاتورية مغلفة بسليفون ديمقراطية.

اطلاعات ..

- في الشأن اليمني نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يتحدث عن (تقدم القوات اليمنية المشتركة نحو مدينة مأرب ) كتبت فيه .. اكدت محاف رسمية في صنعاء ان القوات اليمنية المشتركة تتقدم مقتربة من مدينة مأرب نفسها العاصمة الاقليمية لمحافظة مأرب الاستراتيجية ... ( القيادي اليمني محمد البخيتي اكد ان القوات اليمنية المشتركة باتت على مسافة ستة عشر كيلومترا فحسب من مدينة مأرب ) وحسب العرف العسكري باتت مدينة مأرب في حكم الساقطة عسكريا رغم محاولات التحالف السعودي و"حسب هذا القيادي اليمني" بجلب قوات ومرتزقة من مناطق اخرى في اليمن الى مأرب لعرقلة تقدم القوات اليمنية المشتركة.

آرمان ملي ..

صحيفة ارمان ملي سلطت الضوء على نتائج استطلاع للراي في الولايات المتحدت عكست ( تضاؤل الامل بالمستقبل ) .. موقع هيل الامريكي نقل نتائج استطلاع للرأي اجرته شبكتا " آي بي سي" و " ايبسوس " حول نظرة الامريكيين للمستقبل بعد عام .. ( هذه النتائج عكست وجود نظرة تشاؤمية وفقدان نحو خمسة وخمسين بالمئة من الامريكيين لاملهم بشأن تحسن الاوضاع) وقال هؤلاء انهم لا يرون اي نور في نهاية النفق وان الاوضاع قد تسير نحو الاسوء في امريكا لالف سبب وسبب في ظل التشرذم الاجتماعي واتساع وتجذر العنصرية والخلافات السياسية، وحسب النتائج ايضا ابدى غالبية المستطلعين قلقهم من طريقة ادارة شؤون البلاد مؤكدين ان ادارة بايدن حققت نجاحا ملموسا في توزيع لقاحات كورونا لكن بايدن نفسه خاضع لنفوذ حلقات ضغوط عديدة حوله.