الأنواء الجوية: العراق يشهد انخفاض درجات الحرارة لليومين المقبلين

العالم - العراق

وقالت الهيئة في بيان، ان " طقس اليومين المقبلين سيكون صحو حار في المنطقة الوسطى، فيما يكون صحو مع بعض قطع الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مشيرةً إلى "انخفاض قليل في درجات الحرارة بكافة المناطق".

وبينت أن "درجات الحرارة العظمى الأعلى في البلاد ستكون بحدود 50 درجة مئوية في محافظات البصرة والديوانية وواسط، بينما تسجل محافظة دهوك الدرجة العظمى الأدنى بحدود 44 درجة مئوية، فيما ستكون درجة الحرارة العظمى في بغداد 48 درجة مئوية ".

وأضافت، ان "طقس الجمعة والسبت المقبلين سيكون صحو وحار مع معاودة درجات الحرارة في الارتفاع لجميع المحافظات".