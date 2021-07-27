الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١
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سفارة كوبا في باريس تقول إن مبناها تعرض لهجوم بالمولوتوف وتنشر صورا على حسابها الرسمي على تويتر اظهرت أضرارا لحقت بالمبنى وتدين الهجوم

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

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