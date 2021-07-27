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ماذا قالت المشجعة الوحيدة لمنتخب کرة السلة الايراني؟

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكدت المشجعة الوحيدة لمنتخب كرة السلة الايراني أنها تأمل تطور العلاقات بين بلدها وايران.

العالم - رياضة

وقالت عضو اللجنة الاولمبية الدولية سميرة أصغري، أنها أصغر اعضاء هذه اللجنة ودخلت اللجنة الاولمبية في الـ24 من عمرها.

وأشارت أصغري أنها احدی اعضاء المنتخب الافغانستاني في كرة السلة وتعرف جيداً أهمية الحالة النفسية لدی لاعبي المنتخب في اللحضات العصيبة.

وأكدت أن صالة المباراة بين المنتخبين الايراني والتشيكي كانت فارغة من المشجعين بسبب الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مشيرة الی انها كانت المشجعة الوحيدة التي كانت تملك امكانية حضور المبارات بحكم عملها.

وأوضحت ان أصغري المنتخب الايراني كان متأخراً امام غريمه التشيكي وأردت أن أشجع المنتخب الايراني لانتهاز الفرص والكفاح في تمام الدقائق واللحضات.

وانتشرت صور وفيديوهات لأصغري في مواقع التواصل الاجتماعي في لحظات تشجيعها للمنتخب الايراني.

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شاهد بالفيديو.. ماذا قالت المشجعة الوحيدة لمنتخب کرة السلة الايراني؟

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