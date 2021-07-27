الجيش التركي ومرتزقته يقصفون عددا من القرى بريفي حلب والحسكة

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية أن “قوات الاحتلال التركي اعتدت بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة على المنازل السكنية على أطراف تل رفعت ومنغ وعين دقنة بالريف الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وفي ريف الحسكة قالت مصادر محلية لـ سانا إن “قوات الاحتلال التركي المتمركزة في قاعدة داؤودية ومرتزقتها الإرهابيين المتمركزين في عتيق الهوى اعتدوا على منطقة المشاريع الزراعية في قرى الدردارة والكوزلية في ريف تل تمر ما أدى لوقوع أضرار مادية”.

وتستهدف قوات الجيش التركي ومرتزقته من الارهابيين بشكل متكرر مناطق وقرى في أرياف حلب والحسكة والرقة بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.