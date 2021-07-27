الدفاع المدني العراقي يخمد حريقا كبيرا اندلع جنوب بغداد

العالم - العراق

وذكرت المديرية في بيان أطلعت عليه “العهد نيوز”، أن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق كبير اندلع داخل عدد من المحال التجارية لبيع الحلويات والمواد الغذائية في منطقة عويريج جنوب بغداد بأشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان” .

واضافت المديرية، انها”طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت داخل الواح السندويج بنل المشيدة منه تلك المحال التجارية والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني بخصوص منع استخدام السندويج بنل في البناء واضافات البناء أيضاً”.

واشارت انها انهت الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية داخل المحلات التجارية وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر”.