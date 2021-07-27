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أحباط مخطط ارهابي لعناصر الموساد للتخريب وإثارة الشغب في إيران

أحباط مخطط ارهابي لعناصر الموساد للتخريب وإثارة الشغب في إيران
الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير العام لمكافحة التجسس في وزارة الأمن الايرانية عن أحباط مخطط ارهابي لعناصر الموساد للتخريب وإثارة الشغب في إيران

العالم - ايران

يتبع ..

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