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المدير العام لمكافحة التجسس في وزارة الأمن الايرانية يعلن عن أحباط مخطط ارهابي لعناصر الموساد للتخريب وإثارة الشغب في إيران

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٧ بتوقيت غرينتش

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