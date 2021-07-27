كاتب سعودي يدعو لاعبة جودو بلاده للانسحاب من مواجهة المصارعة الإسرائيلية

العالم - السعودية

واعتبر "الدخيل"، عبر "تويتر"، أن السعودية لا تعترف بإسرائيل، والشعب السعودي يعتبرها دولة احتلال مفروضة بمنطق القوة العارية.

وعقّب بأن الانسحاب ليس في هذه الحالة من أمام اللاعبة الإسرائيلية كفرد أو كيهودية، وإنما رفضا لمشروعية الدولة التي تمثلها.

ولم تسلم تغريدات الدخيل من الانتقادات الحادة التي وجهها له المقربين من الحكومة والداعمين للتطبيع مع الكيان المحتل.

ولم تعلن "القحطاني" أو اللجنة الأولمبية عن قرارهما بشأن المشاركة في المواجهة من عدمها، لكن بدا من مؤشرات بعينها أنها ماضية في المشاركة، خاصة بعدما أظهرت حماسا كبيرا قبيل الأولمبياد وفي حفل الافتتاح.

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية قد نقلت تصريحات من "القحطاني"، من طوكيو، قالت فيها إن "طموحاتها وأهدافها أن تصل إلى أعلى المستويات، إلى جانب تحقيق البطولات العالمية الدولية، وأن تكون صورة مشرفة للفتاة السعودية الطامحة"، حسب تعبيرها.