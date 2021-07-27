شاهد: مشاورات لوضع حجر اساس الحكومة الجديدة في لبنان

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الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

بدأ نجيب ميقاتي اليوم رحلة التأليف الشائكة عبر استشارات نيابية غير ملزمة يلتقي فيها الكتل النيابية في مجلس النواب، يناقش معهم طروحاتهم ويعطونه آراءهم حول المرحلة.

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم في بيروت ان الإستشارات بدأت بلقاء اول بين الرئيس الملكف ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري لاطلاعه على باكورة ما تم من تداول عشية امس ومن اتصالات قام بها الرئيس المكلف مع رؤساء الحكومات السابقين ومن ضمنهم الرئيس حسام دياب.

واوضح مراسل العالم ان هذه الاستشارات الغير ملزمة ستؤسس قاعدة المسار التي ستسير عليها الحكومة الجديدة المنتظر تأليفها.

وستبدأ الكتل بلقاء الرئيس ميقاتي ومن ثم تعطي رأيها حول الآلية التي يجب اعتمادها، بحيث يصر الكل أن هذه فرصة لتمرير الازمات من خلال الاحتقان الذي بات يسيطر على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان.

وأشار مراسل العالم انه ستكون هناك كلمة للرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد مشاوراته مع المعنيين بتشكيل الحكومة اللبنانية.

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