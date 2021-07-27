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مراسل العالم: كتلة التنمية والتحرير بالبرلمان اللبناني تقول بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء المكلف انها طالبت باجراء الانتخابات خارج القيد الطائفي

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

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