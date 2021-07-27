الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: كتلة الوفاء للمقاومة بالبرلمان اللبناني تطالب بعد لقائها رئيس الوزراء المكلف بالاسراع في تشكيل حكومة الضرورة لانقاذ البلاد من ازماته

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأزمة في تونس ودور الصراع علی الصلاحيات

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 27-07-2021

شاهد: مساع اميركية لتشكيل مليشات تابعة لها شرقي سوريا

شاهد: مشاورات لوضع حجر اساس الحكومة الجديدة في لبنان

ميقاتي يبدأ الاستشارات النيابية

شاهد بالفيديو: آخر المستجدات في المشهد التونسي