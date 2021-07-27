النائب محمد رعد يدعو لتشكيل الحكومة من وزراء ذوي اختصاص

العالم_لبنان

و قال رعد اليو الثلاثاء بعد لقاء كتلة الوفاء للمقاومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، طلب الكتلة الجدي هو الاسراع في تشكيل حكومة الضرورة لإنقاذ البلد وطمأنة اللبنانيين في عيشهم فلا تتركهم فريسة للمافيات.

ورأى ان اختيار الوزراء وخصوصا في مواقع المال والاقتصاد والتربية، والوزارات التي تأتي بواردات على البلد، يجب أن يكون بشكل ‏يعيد تفعيل مؤسسات الدولة واعادة الانتظام العام.

ودعا الى التعجيل في انفاذ القوانين التي أقرها وسيقرها المجلس النيابي والتي تتيح المحاسبة والمحاكمة بلا عوائق

اضاف رعد: يجب تسريع إنفاذ القوانين الاصلاحية التي أقرها المجلس النيابي والتي تكبح جماح الاحتكارات وتتيح المحاسبة.