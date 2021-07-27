الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١
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حرس الثورة الاسلامية يعلن عن تفكيك زمرة ارهابية تم قتل اثنين من عناصرها واصابة ثالث لدى تسللها الى منطقة بوكان شمال غربي ايران

الثلاثاء ٢٧ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

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