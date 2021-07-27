شاهد...ردود الأفعال الدولية تجاه ما يجري في تونس

العالم - خاص بالعالم

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، انه من الضروري استقرار الوضع الامني والسياسي في تونس، والاحتكام الى الحوار من اجل تجاوز المرحلة الراهنة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا، أن طهران تقف الى جانب تونس لاجتياز هذه المرحلة الحرجة.



ياسين اقطاي مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصف ما يجري في تونس، بالمؤامرة والانقلاب.



واضاف ان ما يحصل هو محاولة إجهاض لتجربة ديمقراطية. متهما من وصفها بقوى الشر العربية والغربية بالتآمر على إرادة الشعب التونسي، وان السلطة في البلاد ساعدتهم في ذلك.



أما وزارة الخارجية الروسية، فقد اعلنت أن التناقضات الداخلية في تونس، يجب أن تجد حلها في المجال القانوني دون غيره. وأعربت عن أملها في بأن تستمر علاقات الصداقة بين روسيا وتونس، وأن تتطور بشكل مطرد لمصلحة شعبي بلدينا.



من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي إلى عودة الاستقرار السياسي في تونس في أقرب وقت، وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل انه يتابع باهتمام كبير التطورات في البلاد.



وشدد بوريل على أن المحافظة على الديموقراطية واستقرار البلاد من الأولويات.



وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن، تحدث هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي اكد حرصه على احترام الشرعية والحريات. واضاف أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور.



ومن جانبه، اعرب بلينكن عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات.



فيما بحث سعيد مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، اخر مستجدات الأوضاع في تونس. وتبادلا الاراء بشأنها.



اما حزب العدالة والتنمية المغربي اعتبر أن ما حصل في تونس مؤلم. معربا عن ثقته بقدرة الأطراف التونسية على تجاوز الأزمة الحالية.

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